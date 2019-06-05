” الحصيني ” : تم ملاحظة أول كتلة صيفية تتقدم نواحي المملكة
توقع عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة.
وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” متوقع اليوم الأربعاء الى صباح الخميس أمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وصولاً الأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق ” .
كما أشار إلى أنه تم ملاحظة أول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5953 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكتب اللي فيه الخير