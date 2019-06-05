” الحصيني ” : تم ملاحظة أول كتلة صيفية تتقدم نواحي المملكة

الرياض(صدى):

توقع عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة.

وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” متوقع اليوم الأربعاء الى صباح الخميس أمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وصولاً الأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق ” .

كما أشار إلى أنه تم ملاحظة أول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة.