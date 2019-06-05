عسكري مرابط بالحد الجنوبي يفجع بوفاه والده بحادث مروري

سعيد العجل(صدى):

فجع العسكري نايف القحطاني احد افراد المديرية العامة لحرس الحدود المتواجدين بالحد الجنوبي بوفاة والده فهيد بن حمود السمدان القحطاني أثر حادث مروري بمحافظة القويعية في أول أيام عيد الفطر المبارك.

مما اضطره لمغادرة مقر عمله والتوجه للمشاركة في تشييع جنازة والده والذي صلي عليه بعد صلاة الظهر اليوم في جامع ابن باز بالمحافظة.

صحيفة ( صدى) تتقدم بخالص العزاء والمواساة للعسكري نايف القحطاني ولكافة أبناء الفقيدوإخوانه وكافة افراد الأسرة الكريمة.

وتسأل الله الرحمه والمغفرة للمتوفي وان يسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون .