فيات تتخطى رقما قياسيا بإنتاج نصف مليون فيات 500X

أميرة خالد(صدى):

احتفلت فيات بمرحلة هامة في تاريخها مع إنتاج السيارة رقم 500,000 من طرازها فيات 500X في ملفي، جنوب إيطاليا.

ويعتبر هذا الإنجاز البارز فصلاً جديداً من النجاح في حكاية هذا الطراز الذي تصدّر الطليعة في فئته في إيطاليا وكانت له مكانته الثابتة دائماً بين أفضل عشر سيارات في أوروبا في الفئة نفسها منذ إطلاقه عام 2014.

ويعد إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة من سيارة فيات الكروس أوفر الشهيرة في غضون مدّة لا تتجاوز الخمس سنوات، كان من المناسب أن تكون السيارة التي سجلّت هذا الإنجاز القياسي نسخة مميّزة ذات إصدار خاص وهي 500X 120TH، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام في معرض جنيف الدولي للسيارات احتفالاً بالذكرى المئة والعشرين على تأسيس علامة فيات التجارية. تتميز هذه النسخة بلونين هما الأبيض والأسود، وتتوافر للمرّة الأولى مجهّزة بمحرك تيربو 1.3 فايرفلاي بقوة 150 حصاناً وناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض.

هذا وقد تم تسجيل الرقم القياسي للإنتاج في مصنع فيات كرايسلر للسيارات في ملفي، والذي يُعد واحداً من مصانع السيارات الأكثر إبداعاً وابتكاراً في العالم حيث يتم حالياً تصنيع سيارة فيات 500X وجيب رينيجيد Jeep Renegade، والتي يتمّ تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. وخلال السنوات الخمس وعشرين الأخيرة، ركّز مصنع فيات كرايسلر في ملفي على تصنيع منتجات عالية الجودة من خلال الكفاءة العالية جداً في عملية الإنتاج إلى جانب تحفيز وتدريب العمال من أصحاب المهارات العالية في أكاديميتها، الجوهرة الحقيقية في تاجها.