الحكومة الأردنية تدين قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

عمّان(صدى):

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

واعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة ، خرقًا للقانون الدولي، وخطوة لاشرعية تستهدف تغيير الهوية العربية للمدينة المحتلة تعمق التوتر وتقوض جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين، مطالبًا المجتمع الدولي بممارسة ضغوطا فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.