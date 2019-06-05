نصائح تساعدك للحفاظ على أظافرك قوية
تحرص الفتيات على العناية بمظهر أظافرهن؛ إلا أن بعضهم يعانين من ضعف الأظافر لعدة أسباب منها الافتقار للعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم؛ فيصاب ” الظفر ” بالهشاشة ويصبح من السهولة كسره؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض نصائح ستساعدك في الحفاظ على أظافرك قوية.
* ارتداء قفازات
– ارتداء قفازات عند غسل الأطباق، وكذلك يفضل عدم نقع الأظافر في الماء لفترة طويلة.
* شرب الماء
– تناول الماء لترطيب البشرة والشعر وكذلك الأظافر، مع إتباع نظام غذائى يحتوى على بروتين يساعد على تحسين صحة الأظافر.
* الزيوت الطبيعية
– نقع الأظافر فى زيت الزيتون، الذى يساعد على تقوية الأظافر بشكل طبيعي، بالإضافة لـ زيت جوز الهند وزيت فيتامين E وزيت شجرة الشاي وزيت الخروع كل يوم لمدة 10 دقائق.
* عدم الإفراط في استخدام طلاء الأظافر
– ينصح بعد الإفراط فى إستخدام مزيل طلاء الأظافر، حتى لا يتسبب فى جفافها وتستمر رطبة وناعمة.
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