8 أسباب وراء انحراف السيارة عند رفع يديك عن المقود

أميرة خالد(صدى):

كشف خبير سيارات عن أسباب انحراف السيارة عند رفع يديك عن المقود ومنها أولا.. اختلاف ضغط الاطارين الأماميين لأن الإطار المنخفض الضغط يدور بسرعة مختلفة عن الإطار المرتفع الضغط ما يؤدي إلى انحراف السيارة يمينا أو يسارا

ثانيا.. تلف بأحد الإطارات الأمامية ما يؤدي إلى مشكلة انحراف السيارة لذلك يجب تبديل أماكن الإطارات الأمامية (اليمين لليسار واليسار لليمين) إذا استمر الانحراف لنفس الجهة فيعني أن المشكلة ليست منهما ولكن إذا انعكست جهة الانحراف نتأكد أن العذر من الإطارات وخلل الإطارات يتداخل مع حالة الجنوط لذلك يجب أن نقوم بعملية تبديل للإطارات الخلفية مكان الأمامية لحصر المشكلة.

ثالثا.. مشكلة ترصيص الجنوط، حيث أن جميع جنوط السيارات تحتوي على قطع معدنية من أوزان مختلفة يتم إضافتها للجنط لموازنته وقد تسقط هذه القطع نتيجة صدمة ما يؤدي إلى اختلال توازن الجنط وبالتالي انحراف السيارة عن مسارها.

رابعا.. مشكلة اعوجاج بالجنط وتحدث نتيجة اصطدام الجنط باحدى الحفر أو الرصيف وتحدث غالبا بالسيارات ذات الجنط الكبير (مثلا جنط 17 أكثر عرضة لهذا الأمر من جنط ال 15 وأكثر هدرا للفرامل وزكثر خللا عند المطبات) وهنا لابد من عملية اصلاح للجنط إذا ثبت اعوجاجه.

خامسا.. من المشكلات قليلة الحدوث اختلاف في وزن الجنوط حيث يكون جنط أكبر من الثاني في الحجم حتى لو بنسبة غير ملحوظة.

سادسا.. أحد أسباب الانحراف الواردة جدا هي مكابس الفرامل فإن مكبس الفرامل يقوم بتطبيق ضغط على الدسك عند الضغط على مكبح الفرامل ويعود لوضعه السابق عند رفع القدم عن المكبح ولكن ونتيجة القدم والاهتراء ففي بعض الحالات لايعود المكبس كاملا لمكانه تماما، ويبقى بارزا ما يسبب ضغط جزئي على الدسك يجعل دوران الأقمشة أقل من الأقمشة في الجهة المقابلة ويمكن اكتشاف هذه الحالة بقيادة السيارة بسرعة لمسافة معين ثم لمس الجنوط فإذا كانت حرارة أحد الجنوطة أعلى من الآخر فقد يعني ذلك وجود هذه المشكلة بشرط أن يكون ضغط الإطارات نظاميا لأن الإطار المنخفض الضغط ترتفع درجة حرارته أكثر من الإطار المرتفع الضغط.

سابعا.. مشاكل في التعليق (العفشة) وهنا يجب التوجه الى مركز الصيانة لفحصه فكل ماسبق ذكره يمكنكم فحصه بأنفسكم اما مشاكل التعليق فلا يمكن للسائق أن يفحصها بنفسه لأنها تحتمل عدة احتمالات منها عيار السيخ، ضبط زوايا التوازن، فحص ماصات الصدمات، فحص شاسيه السيارة (قد يتعرض لاختلاف مراكزه نتيجة صدمة سفلية، فحص مثلت التعليق وفحص السوست.

ثامنا.. هناك انحراف يحدث فقط عند الضغط على الفرامل حيث تنحرف السيارة يمينا أو يسارا، وهذا الانحراف لاعلاقة له بكل ما سبق وإنما ينتج عن عطل بأحد، مكابس الفرامل بحيث يضغط أحد المكابس على الدسك أكثر من المكبس المقابل.