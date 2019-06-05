بسبب المشاركة بالقمم الثلاث.. داخل العائلة الحاكمة بقطر

طلال الضوي(صدى):

صرحت مصادر دبلوماسية بنشوب خلاف داخل العائلة الحاكمة في قطر؛ وذلك بسبب مشاركتهم في قمم مكة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .

وعن التفاصيل، أثار إرسال رئيس حكومة قطر عبدالله بن ناصر آل ثاني إلى القمم الثلاث غضب حمد بن خليفة الثاني واعتبروا مشاركته لم تكن في صالحم، فأرسل وراء الشيخ عبدالله بن ناصر وشتمه.

وكان يأمل ” تميم ” أن تكون مشاركة رئيس حكومته في القمم وتلبية دعوة المملكة فاتحة لإنهاء أزمة بلاده، إلا أن حساباته أخطأت وتركزت القمم على التدخل الايراني.