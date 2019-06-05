6 علامات تدل على ضعف التبويض لدى المرأة وتنذر بمشاكل صحية 

أميرة خالد(صدى):

أوضح طبيب نسا وتوليد أن ضعف التبويض من أهم أسباب تأخر الحمل لدى المرأة، مشيرا إلى أنه يسبب مشاكل صحية لدى الفتيات اللواتي لم يسبق لهن الزواج.

ولفت إلى أعراض ضعف التبويض ومنها اضطراب الدورة الشهرية مع التقديم والتأخير ع موعدها، قد تنقطع الدورة الشهرية لعدة أشهر ثم تعود، تشعر المرأة بهبات ساخنة في جسمها وشدة العرق حتى في الجو البارد، العصبية والأرق والتوتر، عدم الرغبة الجنسية لدى المتزوجة، شعور بضيق في التنفس.

ونصح بممارسة الرياضة الخفيفة وخاصة تمارين أسفل البطن، وشرب المشروبات العشبية التي تضبط التبويض مثل اليانسون والبابونج والبردقوش، وتناول المكسرات بكثرة،تناول التمر بكثرة.الابتعاد عن المشروبات المحتوية على الكافيين، والبعد عن المقالي والدهون الضارة في النظام الغذائي.