جامعة ” كاوست ” تعلن عن توفر وظائف إدارية وبحثية شاغرة
كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ” كاوست ” المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية شاغرة؛ للعمل في مقر الجامعة بمركز ” ثول ” شمال محافظة جدة، وفقًا للمسميات التالية:
. مدير أنظمة لينكس: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص ذي الصلة.
. عالم- معدات حفر: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، والكيمياء، وعلوم المواد، أو الهندسة).
. عالم حاسوبي: درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، والهندسة، وعلوم الحاسوبية)، أو أي تخصص وثيق الصلة.
. عالم- ترسيب الأغشية الرقيقة: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، والكيمياء، وعلوم المواد، أو الهندسة).
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يونيو 2019م.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي من هنـــــا
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