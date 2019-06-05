جامعة ” كاوست ” تعلن عن توفر وظائف إدارية وبحثية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ” كاوست ” المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية شاغرة؛ للعمل في مقر الجامعة بمركز ” ثول ” شمال محافظة جدة، وفقًا للمسميات التالية:

. مدير أنظمة لينكس: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص ذي الصلة.

. عالم- معدات حفر: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، والكيمياء، وعلوم المواد، أو الهندسة).

. عالم حاسوبي: درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، والهندسة، وعلوم الحاسوبية)، أو أي تخصص وثيق الصلة.

. عالم- ترسيب الأغشية الرقيقة: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، والكيمياء، وعلوم المواد، أو الهندسة).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يونيو 2019م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي من هنـــــا