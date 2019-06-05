المجلس العسكري السوداني: أصحاب الأجندات رفضوا نجاة البلاد
صرح الفريق أول محمد حمدان دقلو ” حميدتي ” ، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن أصحاب الأجندات رفضوا طريق نجاة البلد.
وقال ” حميدتي ” أن المجلس العسكري في السودان دخل المفاوضات بحسن نية، مبينًا أنه لا يريد الحكم وليس لديه استعداد لأجله.
كما أشار إلى أن الجيش السوداني انحاز منذ البداية للثورة الشعبية، متعهدًا بالسلام الشامل لكل الحركات المسلحة ولكل من يريد السلام.
يُذكر أن المجلس العسكري كان قد أوقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير؛ وذلك عقب فض الاعتصام أمام مقر القياد العامة للجيش السوداني في الخرطوم.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5963 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يحفظهم ويجنبهم الفوضى
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2998 ] نشر منذ 8 ساعات
هل من العقل والمنطق ان يتحكم الرعاع وسقط المتاع ولمامة الشوارع بمصير الامة ويقررو ما شائو كيف ماشائو لقد اثبتو بما لايدع مجالا للشك ان كل التحركات الثورية المزعومة التي حدثت على مدى عقد من الزمن وفي كل الدول العربية لم تتعدى ان تكون فوضى عارمة وخراب ودمار وقتل وتشريد وقد عادت بالدول سنين الى الخلف وهدمت كل ما تم بنائه باموال الشعوب وعرقهم من اجل افكار غبية ليسو اهلا لها ولا قاربو وقد اثبتو ان الحكام الذين نقمو عليهم على عجرهم وبجرهم وكل مساوئهم كانو خيرا مما جئتم به وهو مصداق لما ورد في الاثر (حاكم غشوم خير من فتنة تدوم) ( واسمع واطع ولو اخذ مالك وضرب ظهرك) واثبتم انكم لا تفقهون شيئا في معنى الحرية والديموقراطية بل انتم اخر من يتحدث في ذلك ولستم اهل الحل والعقد , هذا لو استعملتم عقولكم وكنتم منصفين ولستم هناك