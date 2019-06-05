المجلس العسكري السوداني: أصحاب الأجندات رفضوا نجاة البلاد

الخرطوم(صدى):

صرح الفريق أول محمد حمدان دقلو ” حميدتي ” ، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن أصحاب الأجندات رفضوا طريق نجاة البلد.

وقال ” حميدتي ” أن المجلس العسكري في السودان دخل المفاوضات بحسن نية، مبينًا أنه لا يريد الحكم وليس لديه استعداد لأجله.

كما أشار إلى أن الجيش السوداني انحاز منذ البداية للثورة الشعبية، متعهدًا بالسلام الشامل لكل الحركات المسلحة ولكل من يريد السلام.

يُذكر أن المجلس العسكري كان قد أوقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير؛ وذلك عقب فض الاعتصام أمام مقر القياد العامة للجيش السوداني في الخرطوم.