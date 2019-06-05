واشنطن ترد على بكين: سنتخذ إجراءات غير مسبوقة للحصول على المعادن النادرة

واشنطن(صدى):

أعلنت واشنطن أنها ستتخذ إجراءات غير مسبوقة لضمان إمدادات المعادن النادرة لقطاع التكنولجيا؛ وذلك ردًا على تلميح بكين بوقف صادراتها من المعادن النادرة كرد على الرسوم الأمريكية.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية تقريرًا أشارت فيه لإتخاذ إجراءات لتحسين الإمدادات، من خلال الاستثمار والتجارة مع حلفاء واشنطن.

كما سيكون هناك تحسينات تسمح بالتنقيب داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود خطة لتطوير جمع البيانات لتعزيز عمليات التنقيب المحلية عن المعادن.

وعن ذلك، قال ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي: ” هذه المعادن المهمة كثيرًا ما يتم إغفالها، لكن الحياة العصرية تكون مستحيلة بدونها؛ لذلك سنتخذ إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم حرمان الولايات المتحدة من هذه المعادن المهمة ” .

وجاء تلميح ” بكين ” بعدما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد موقفه تجاه الصين في مسعى للضغط عليها؛ وذلك لتغير ممارسات تجارية يعترض عليها، لكن التصعيد الأخير تسبب في انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين.