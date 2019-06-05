بالفيديو.. عروض نافورة نجران التفاعلية تستقطب الأهالي في احتفالات عيد الفطر

نجران(صدى):

أظهر مقطع فيديو عروض نافورة نجران التفاعلية التي تستقطب الأهالي في احتفالات عيد الفطر، مما أثار إعجاب رواد التواصل الاجتماعي في المملكة.

وانتشر الفيديو علي نطاق واسع بمواقع السوشيال ميديا، حيث انهالت تعليقات نشطاء على المقطع معتبرين أن نجران تستحق أكثر من ذلك.

وعقب مغرد، قائلا: ” أقل من المتوسط .. نجران تستاهل أكثر من ذلك ” ، بينما وصف مغرد آخر العرض الرائع، قائلا: ” عرض رائع ونتمنى عمل نافورة في منتزه أبا الرشاش ” .