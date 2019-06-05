” شفيق ياراجل ” يودع الحياة بعد معاناه مع المرض

القاهرة(صدى):

تُوفي الفنان المصري محمد نجم صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض.

حيث نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية الخبر منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على ” فيسبوك ” .

وكان قد تم احتجاز ” نجم ” في أحد مستشفيات الدقي بمصر منذ فترة قصيرة للعلاج.

واشتُهر محمد نجم بجملة ” شفيق يا رجل ” التي قالها خلال مسرحية ” عش المجانين ” ، والتي تٌعتبر أحد العلامات المميزة فى تاريخ ” نجم ” ، الذى أصبحت هذه العبارة أهم لزماته التى يذكرها الجمهور بمجرد ذكر اسمه.