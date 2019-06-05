مشاكل تقنية تواجه مستخدمي ” تويتر “
تسببت مشكلة تقنية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صباح اليوم الأربعاء، في تسجيل عدد من حالات الفشل في الاتصال بالشبكة، بالإضافة لمشاكل في خدمة الرسائل القصيرة.
وعن التفاصيل، اشتكى حوالي 83% من المستخدمين من مشاكل الاتصال بالصفحة الرئيسية، بالإضافة لعدم قدرة حوالي 16% من مستخدمي المنصة على تشغيل التطبيق على أجهزتهم المحمولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاكل ظهرت لدى مستخدمي ” تويتر ” بـ ” الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، والمكسيك، واليابان ” بالإضافة لعدد من الدول الأوروبية.
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