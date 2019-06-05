مشاكل تقنية تواجه مستخدمي ” تويتر “

عادل الحربي(صدى):

تسببت مشكلة تقنية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صباح اليوم الأربعاء، في تسجيل عدد من حالات الفشل في الاتصال بالشبكة، بالإضافة لمشاكل في خدمة الرسائل القصيرة.

وعن التفاصيل، اشتكى حوالي 83% من المستخدمين من مشاكل الاتصال بالصفحة الرئيسية، بالإضافة لعدم قدرة حوالي 16% من مستخدمي المنصة على تشغيل التطبيق على أجهزتهم المحمولة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاكل ظهرت لدى مستخدمي ” تويتر ” بـ ” الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، والمكسيك، واليابان ” بالإضافة لعدد من الدول الأوروبية.