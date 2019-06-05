مميزات وأضرار استخدام النساء لحبوب منع الحمل

أميرة خالد(صدى):

تلجأ العديد من النساء لإستخدام حبوب منع الحمل لمنع التبويض؛ حيث تٌعد حبوب العمل من أكثر الوسائل المستخدمة بين السيدات لتنظيم النسل.

ويرتاب بعض النساء من المخاطر التي قد تكون مصاحبة لاستخدام حبوب منع العمل والتأثيرات المصاحبة لها؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرو مميزات وعيوب وأضر ار استخدام حبوب منع الحمل.

* مميزاتها

• سهلة الاستخدام.

• غير مُكلّفة.

• متوفرة دائمًا.

* أضرارها

• تُسبب السمنة واحتباسًا في السوائل.

• قد يُصاحبها غثيان وقيء وتعب.

• تغيرات وتقلبات في المزاج.

• تؤثر على عمل الهرمونات في بعض المرات.