وصلة ردح بين شذى حسون وإعلامية لبنانية.. والخلاف يحتد بسبب مسلسل 

أميرة خالد(صدى):

علقت الفنانة العراقية شذى حسون على نهاية مسلسل ” خمسة ونص ” ، قائلة: ” شكرا لكاتب مسلسل خمسة ونص على النهاية المعقولة لأن هذا جزاء الامرأة الخائنة رغم كل ما عاشتة من ظروف قاسية كان لازم تستخدم عقلها و لا تمشي ورا مشاعرها اللي بغير محلها شذى حسون ” .

ومن جانبها، قالت الإعلامية في قناة ” الميادين ” لانا مدور : ” تفه..تفه…تفه…ما اقرفك وما ابشعك وما احقرك يا متخلفة!ما شفتي خيانة زوجها الها واحتقاره لشخصها! صحيح ان العدو الاول لتحرر المرأة هي المرأة نفسها..هذه الفنانة يجب ان تقاطع من كل الصحافة لتتعلم تحكي هيك عن النساء! ” .

فردت حسون، قائلة: ” ردّك بهالطريقة الهمجية تحملي مسؤوليته يا لانا ” ، فعلقت مدور : ” عمتهددني! ماشالله شكلها مش بس بدها تقتل النساء، كمان كل الناس اللي بينتقدوها! بالمناسبة تهديدك وصل الى القوى الامنية اللبنانية، اي تهديد ستطلقينه او تقومين به سيقابل باجراء مناسب ” . وبعد تغريدة مدور هذه، كتبت حسون: ” الأستاذة بتهدد بالقوى الأمنية اللبنانية لان قلتلها تحملي مسؤولية ردّك و القذف و السب اللي تلقيته منها (بالقانون) شنو رأيكم يا معشر لبنان؟ ” .