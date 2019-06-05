بالصور.. أهالي المزاحمية يحتفلون بعيد الفطر المبارك

عبيد الضويري(صدى):

رعى محافظ المزاحمية الأستاذ سلطان بن سعد السديري مساء اول ايام العيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠ حفل أهالي المزاحمية بمناسبة عيد الفطر المبارك في ساحة ملاعب البلدية بحي العليا والتي تقيمه لجنة التنمية بالمزاحمية بالتعاون مع لجنة الاحتفالات وبلدية محافظة المزاحمية ، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الحفل الاستاذ مطلق بن ناصر الحثلان رئيس بلدية المحافظة و المهندس علي آل عرفان مساعد أمين منطقة الرياض وعدد من مديري الدوائر الحكومية (مدنيين وعسكريين) ورؤساء المراكز ورجال اعمال بالمزاحمية ، وبعد ان اخذ مكانه في الحفل بدأت فقرات الحفل بالسلام الملكي السعودي ثم آيات من الذكر الحكيم ثم بعد ذلك ألقى محافظ المزاحمية الأستاذ سلطان بن سعد السديري كلمة نقل فيها معايدة أهالي محافظة المزاحمية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين وللأسرة الحاكمة ، كما تطرق في كلمته إلى تهنئة الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك وكذلك قدم شكره للجهات المنظمة والداعمة لأحتفال أهالي المحافظة .

ثم بعد ذلك كلمة الاستاذ مطلق بن ناصر الحثلان رئيس بلدية المحافظة وكلمة لضيف الاحتفال المهندس علي آل عرفان مساعد أمين منطقة الرياض .

ثم قدمت بعد ذلك قصائد شعرية للشاعر ناصر الزياد والشاعر محمد بن شديد كما شهد الاحتفال مشاركة مفلح المشعلي وفهد القرني في اوبريت ولوحات وطنية جميلة منوعة ثم العرضة السعودية والتي شارك فيها محافظ المزاحمية الأستاذ سلطان بن سعد السديري والضيوف وبعض مدراء الدوائر الحكومية وعدد من الأهالي.

كما شاركت فرقة السامري في احتفال اهالي المحافظة بعيد الفطر المبارك .

شهد الاحتفال تكريم القطاعات المشاركة والجهات الداعمة وضيوف الحفل .

وتخلل فقرات الحفل سحوبات وجوائز للعوائل الحاضرة للاحتفال .