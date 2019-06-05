” ترامب ” يجدد إهانته لزوجة الأمير هاري ببريطانيا
عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليجدد إهانته لميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني؛ وذلك بعد أن وصفها بـ ” الكريهة ” في تصريحات سابقة له.
حيث قال ” ترامب ” في تصريحات له خلال زيارته للندن: ” كانت فظة تجاهي ولا بأس في أن تكون فظة.. لكن ليس جيدًا بالنسبة لي أن أكون فظًا تجاهها ولم أكن كذلك ” .
وأضاف: ” إنها تبلي بلاء حسنا. آمل أن تكون مستمتعة بحياتها.. أعتقد أنها لطيفة جدًا ” .
يٌذكر أن ميجان ماركل كان قد انتقدت ” ترامب ” خلال حملته الانتخابية في 2016.
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5918 ] نشر منذ 24 دقيقة
حاقد على ام ارتشي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13795 ] نشر منذ 10 دقائق
وشبك عليها😊😂