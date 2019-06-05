” ترامب ” يجدد إهانته لزوجة الأمير هاري ببريطانيا

لندن(صدى):

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليجدد إهانته لميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني؛ وذلك بعد أن وصفها بـ ” الكريهة ” في تصريحات سابقة له.

حيث قال ” ترامب ” في تصريحات له خلال زيارته للندن: ” كانت فظة تجاهي ولا بأس في أن تكون فظة.. لكن ليس جيدًا بالنسبة لي أن أكون فظًا تجاهها ولم أكن كذلك ” .

وأضاف: ” إنها تبلي بلاء حسنا. آمل أن تكون مستمتعة بحياتها.. أعتقد أنها لطيفة جدًا ” .

يٌذكر أن ميجان ماركل كان قد انتقدت ” ترامب ” خلال حملته الانتخابية في 2016.

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