بالفيديو.. فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح سبب عدم إنجابها الأطفال 

القاهرة(صدى):

عبرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت لمياء طارق ببرنامج “ ممكن نتعرف أكثر ” الذي يقدمه الإعلامي علي نجم على أثير إذاعة “ مارينا ” ، عن ندمها بسبب عدم إنجابها الأطفال.

وقالت إن كثرة الانشغالات جعلتها تنسى وتؤجل موضوع الأمومة مراراً، موضحة أنها تزوجت في العام 1998 وأنها لو أنجبت لكان لديها ابن شاب في الـ20 من عمره.

وأوضحت أن الطب حقق تطوراً كبيراً في ما يتعلق بموضوع الإنجاب إلا أنها تعتمد في ذلك على إرادة الله وعلى “ النصيب ” .