بالفيديو.. أمير المنطقة يرعى احتفال أمانة الرياض.. وباسم الأهالي يهنئ القيادة بالعيد

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الاحتفال الرسمي لأمانة منطقة الرياض خلال موسم العيد، وذلك بساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي، والذي يأتي ضمن تنفيذ الأمانة لفعاليات العيد البالغ عددها 220 فعالية في 30 موقعًا.

ورفع سموه –باسم أهالي منطقة الرياض- أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.