بالفيديو.. مدير هيئات مكة السابق يفاجئ متابعيه بأغنية لأم كلثوم تزامنا مع عيد الفطر 

علي القحطاني(صدى):

عايد مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة السابق الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي، متابعيه في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر».

وقال في التغريدة: ” تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.. وأهديكم بهذه المناسبة أغنية (يا ليلة العيد آنستينا) لأم كلثوم رحمها الله ” .

وكان الشيخ الغامدي قد عايد متابعيه قبل عامين بأغنية «كانوا صغار وعمري طري» لجارة القمر للفنانة اللبنانية فيروز، كما أفتى سابقا أن القائلين بتحريم الموسيقى استندوا إلى أحاديث لم يؤيدها أحد من الثقات.