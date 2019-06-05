بالفيديو.. لحظة الهجوم الإرهابي على كمين الجيش المصري بسيناء

القاهرة(صدى):

شهدت نقطة أمنية في العريش بشمال سيناء، هجوما إرهابيا أسفر عن استشهاد ١٤ جنديًا، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” استشهاد ١٤ جنديًا مصريًا في هجوم إرهابي بشمال سيناء ” .

وفي ذات السياق، وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة الهجوم المسلح على كمين الجيش المصري بـ ” سيناء ” .

ورصد الفيديو حالة من الفوضى وسط إطلاق نار، مع ظهور بعض الأشخاص ويبدو أنهم بعض الجنود المصريين الذين جرى استهدافهم، ولم يتم التأكد من صحة الفيديو حتى الآن.

يٌذكر أن الهجوم كان قد وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بمدينة العريش؛ مما أسفر عن استشهاد 14 جنديًا مصريًا.

اقرأ ايضًا: