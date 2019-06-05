بالفيديو.. ساحة عروض حي الجزيرة تجتذب سكّان الرياض ابتهاجًا بالعيد

سعيد العجل(صدى):

اجتذبت ساحة العروض والاحتفالات بحي الجزيرة سكّان مدينة الرياض خلال موسم العيد، حيث نظمت أمانة منطقة الرياض في الساحة العديد من الفعاليات الاحتفالية في إطار تنفيذها لبرنامج عيد الفطر المبارك والذي يضم 220 فعالية في 30 موقعًا.

وشملت فعاليات ساحة العروض والاحتفالات بحي الجزيرة المسرحية المفتوحة (المشراق)، والقرية التراثية، وخيمة الضيافة، والخيمة الشعبية، والألعاب التراثية، وعربات حلوى العيد، وخيمة المواهب، إلى جانب مشاركة 35 أسرة منتجة.