نيمار في مأزق قبل التعاقد مع برشلونة.. وردة فعل الجماهير كانت صادمة!

نواف السالم(صدى):

ذكرت وسائل إعلام أن برشلونة يحتاج إلى تهييء نفسي لمشجعيه لتقبل التعاقد مع النجمين الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي نيمار.

ويملك مشجعي برشلونة رأيًا سلبيًا بسبب سوابقهما رفقة الفريق الكاتالوني، والتي تعتبر بمثابة قلة احترام لتاريخه وجماهيره.

ورفض حوالي 80 في المئة من أنصار برشلونة التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان بسبب رفضه الصيف الماضي المجيء للفريق ونشره فيديو يؤكد بقاءه في الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية.

وقسم اللاعب غرف الملابس وإدارة برشلونة بين رافض للتعاقد معه ومرحب بقدومه، رغم كون صفقته سهلة وتقتضي دفع 120 مليون يورو مبلغ الشرط الجزائي في عقده، لكن إدارة برشلونة تعرف أن الجماهير مهمة في الموضوع وتسعى لتهيئها لتقبل الصفقة والترحيب باللاعب لتساعده على التألق الموسم القادم.

يعد ملف نيمار مختلفًا، فاللاعب مرحب به من طرف كل اللاعبين المهمين في برشلونة، وأعضاء إدارة الفريق لا يمانعون عودته، لكن مشكلته تبقى مع جماهير الفريق التي لم تغفر أغلبها له الرحيل.

وتظل مشكلة نيمار الأكبر في المبلغ المطلوب للتعاقد معه، والذي يبلغ حوالي ربع مليار يورو، كما أن راتبه الكبير يشكل هاجسًا لإدارة الفريق المطالب ببيع لاعبين لتحقيق الصفقة.