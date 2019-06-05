” ترامب ” : هناك احتمال بتحرك أمريكا عسكريا ضد إيران

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك إمكانية في تحرك بلاده عكسريًا ضد إيران، وذلك في رده على سؤال طرح عليه خلال مقابلة تلفزيونية.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” : ” الاحتمال وارد دائما، ولكن أفضل التحاور مع إيران ” ، مشيرًا إلى إمكانية تحدثه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

يُذكر أن إدارة ” ترامب ” كانت قد سرعت الشهر الماضي من وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، كما أمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.