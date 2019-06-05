” ترامب ” : هناك احتمال بتحرك أمريكا عسكريا ضد إيران
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك إمكانية في تحرك بلاده عكسريًا ضد إيران، وذلك في رده على سؤال طرح عليه خلال مقابلة تلفزيونية.
وعن ذلك، قال ” ترامب ” : ” الاحتمال وارد دائما، ولكن أفضل التحاور مع إيران ” ، مشيرًا إلى إمكانية تحدثه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.
يُذكر أن إدارة ” ترامب ” كانت قد سرعت الشهر الماضي من وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، كما أمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5963 ] نشر منذ 8 ساعات
ياكثر ما تبلبل على الفاضي