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” ترامب ” : هناك احتمال بتحرك أمريكا عسكريا ضد إيران

” ترامب ” : هناك احتمال بتحرك أمريكا عسكريا ضد إيران
واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك إمكانية في تحرك بلاده عكسريًا ضد إيران، وذلك في رده على سؤال طرح عليه خلال مقابلة تلفزيونية.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” : ” الاحتمال وارد دائما، ولكن أفضل التحاور مع إيران ” ، مشيرًا إلى إمكانية تحدثه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

يُذكر أن إدارة ” ترامب ” كانت قد سرعت الشهر الماضي من وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، كما أمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5963 ] نشر منذ 8 ساعات

ياكثر ما تبلبل على الفاضي

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