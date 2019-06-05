5 أندية يتصارعون على ” دي ليخت ” .. والمال يحدد مصيره

ماجد محمد(صدى):

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن هناك خمس أندية يتصارعون لصفقة مدافع أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت، حيث يتصدر اللاعب سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وعن هذه الأندية، فهي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وليفربول، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كما ذكرت أن مدير أعمال ” دي ليخت ” هو من سيحسم وجهة اللاعب الهولندي في الموسم المقبل، حيث ستحسم الأموال مصير دي ليخت.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة كتالونية أن نادي ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي هما فرسا الرهان حاليًا في صفقة ” دي ليخت ” وأن أحدهما سيكون الوجهة المستقبلية للاعب؛ وذلك في ظل الإمكانات المادية الهائلة التي يتمتع بها الناديان.