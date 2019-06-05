” الكهرباء ” عن انقطاع التيار في المنطقة الجنوبية: ” نتحمل المسؤولية ”  

علي القحطاني(صدى):

قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء فهد حسين السديري إن انقطاع التيار في المنطقة الجنوبية أخيرا، كان أزمة عنيفة على المشترك.

ولفت السديري خلال تصريحات صحفية إلى أن مثل هذا الخلل قد يحصل أحيانا في مناطق أخرى ودول أخرى، معبرا عن أسفه وندمه لأن الحادثة الأخيرة أخذت وقتا أكثر مما يجب لإعادة الخدمة.

وأشار إلى وجود فريق فني شُكل بتوجيه من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح مكون من جهات مختلفة تضم عنصرا خبيرا ومستقلا، يعمل حاليا على تقييم الحادثة وكيف تعاملت الشركة مع هذا الانقطاع منذ بدايته وكيف يمكن التعامل مع حوادث مماثلة مستقبلاً، ولنتعرف أيضا على الاستثمارات المطلوبة في المنطقة التي تساهم في رفع الكفاءة حتى لا يتكرر مثل هذه الحادثة مستقبلاً وبهذا الحجم.

وأوضح السديري:” ورغم ذلك نكرر اعتذارنا لجميع المشتركين ونحمد الله أننا استطعنا إعادة الخدمة لجميع المشتركين قبل حلول عيد الفطر المبارك، فجميع الأحمال عادت إلى طبيعتها والنظام يعمل بشكل مستقر وموثوق وسنعمل خلال الفترة القادمة على وضع أيدينا على الخلل ومعالجة جميع الأخطاء التي وقعنا فيها ومنها التدخل السريع لإعادة الخدمة في حال وجود أي خلل طارئ ” .

وتابع السديري أن لديهم شبكة كهرباء مترابطة بنسبة كبيرة تصل إلى 98% تمتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وهذا لا يوجد في بعض الدول، مبينا أنهم يسعون جاهدين لربط بعض المناطق المعزولة عبر مشاريع كبيرة لتصل نسبة الربط 100%.