10 ريالات رسوم استخدام دورات المياه بواجهة جدة البحرية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن أمانة محافظة جدة بدأت في تطبيق رسوم على استخدام دورات المياه في الواجهة البحرية، وذلك من خلال بطاقات ممغنطة.

وعن التفاصيل، ذكرت المصادر أن من يريد استخدام دورات المياه يدفع 10 ريالات ويتاح له استخدام الحمامات أربع مرات بهذه البطاقة، أي بمعدل ريالين ونصف الريال للمرة والواحدة، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وجاء هذا القرار بهدف تقديم خدمة أفضل لمرتادي الواجهة البحرية من السكان والزائرين، ففرض الرسوم كان مقرراً منذ فترة لكن الإجراءات أخذت وقتاً لتنفيذها.