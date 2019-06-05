أصولها من ينبع..رجاء الجداوي تكشف تفاصيل علاقتها بالمملكة والإمارات

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي عن جذورها التي تعود إلى ينبع البحر غرب المملكة، لافتة إلى أنها كان لديها منزل في العقارية بالرياض

وأوضحت الجداوي أن خالتها الراقصة الشهيرة الرحلة تحية كاريوكا إلى مدينة عنيزة في القصيم.

وكشفت الجداوي عن اسمها الحقيقي وهو ” نجاة ” مشيرة إلى أنه تغير حينما دخلت المدرسة، وليس للوسط الفني علاقة بتغيير اسمها.

كما سلطت الضوء على علاقتها بالإمارات، موضحة أنها قدمت عرض أزياء في مدينة أبو ظبي عام 1975م.