تفكيك شبكة للعبودية الجنسية تجبر النساء على ممارسة البغاء

وكالات(صدى):

أعلنت الشرطة البرتغالية، عن تفكيك شبكة للاتجار بالبشر كانت تجبر النساء المستضعفات على ممارسة البغاء بأنحاء أوروبا.

جاء ذلك بعد تحريات استمرت لستة أشهر بدعم من وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي ” يوروبول ” .

وذكرت إدارة الهجرة والحدود في البرتغال أن العملية، التي أطلق عليها اسم ” إل بايب ” ، أسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية أجانب يشتبه في اتجارهم بالنساء لاستغلالهن جنسيا وغسيل الأموال والانتماء إلى إحدى عصابات الجريمة المنظمة.

وقالت الإدارة في بيان إن التجار، الذين عملوا في البرتغال وعدد من الدول الأوروبية، لجأوا إلى أساليب الإقناع والمراوغة والتهديد، لابتزاز نحو 20 امرأة لا يمتلكن المال أو المساندة العائلية.