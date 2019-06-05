ذهب للعمرة ولم يعد..أسرة ستيني تناشد بالبحث عنه

حمود العنزي(صدى):

تغيب مواطن ستيني عن منزله، إثر توجهه لأداء مناسك العمرة، السبت الماضي.

وأوضحت أسرة المواطن، أنه ذهب لأداء العمرة، وأغلق جواله، ولم يتمكنوا من التواصل معه منذ وقتها.

وأبلغ ذوي المواطن الجهات الأمنية بشرطة النسيم بالرياض بفقدانه، والتي بدورها قامت بالبحث عنه.

وأشاروا إلى أنهم ذهبوا للبحث عنه ووجدوا مركبته متوقفة في حجز سيارات المعتمرين في مكة المكرمة وبها ملابسه.

وناشدوا الجميع بمساعدتهم في العثور عليه، ومن يتوصل لمعلومة الاتصال على الرقم التالي: ٠٥٣٦٦١١٢٢٧ .