الشباب يفاوض البرتغالي ” جورجي سيماو ” لتولي قيادته

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير عن تفاوض نادي الشباب مع المدرب البرتغالي جورجي سيماو صاحب الـ 42 عاما، لتولي قيادته الموسم المقبل.

وكانت إدارة نادي الشباب، تبحث عن مدرب مميز يستطيع قيادة الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد خلفاً للروماني ماريوس سوموديكا الذي تمت إقالته عقب نهاية الموسم المنقضي.

ويحتل الشباب المركز الخامس بجدول ترتيب فرق بطولة دوري للمحترفين برصيد 54 نقطة من خوض 30 مباراة حيثُ فاز الليوث في 14 مباراة وتعادلوا في 9 مباريات وخسروا 6 مباريات.