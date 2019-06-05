بالتزامن مع عيد الفطر.. ” المطلق ” يوجه رسالة إلى المسلمين

عادل الحربي(صدى):

وجه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، عبدالله بن محمد المطلق، رسالة إلى المسلمين وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر.

ودعا المطلق إلى ‏إظهار مشاعر وصور الفرح والسعادة والسرور، وصلة الأرحام، وتواصل الأقارب خلال أيام العيد؛ لأن ذلك من فضل الله.

وقال في رسالته: ” على المسلمين إظهار الفرح أيام العيد، والتوسيع على الأهل وصلة الأرحام، وتصافي النفوس، فهو فضل من الله عليهم ” قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا… ” .