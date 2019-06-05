بالتزامن مع عيد الفطر.. ” المطلق ” يوجه رسالة إلى المسلمين
وجه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، عبدالله بن محمد المطلق، رسالة إلى المسلمين وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر.
ودعا المطلق إلى إظهار مشاعر وصور الفرح والسعادة والسرور، وصلة الأرحام، وتواصل الأقارب خلال أيام العيد؛ لأن ذلك من فضل الله.
وقال في رسالته: ” على المسلمين إظهار الفرح أيام العيد، والتوسيع على الأهل وصلة الأرحام، وتصافي النفوس، فهو فضل من الله عليهم ” قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا… ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25978 ] نشر منذ 16 دقيقة
جزيت خيرا يا شيح عبد الله