  • الأربعاء 5

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالتزامن مع عيد الفطر.. ” المطلق ” يوجه رسالة إلى المسلمين

بالتزامن مع عيد الفطر.. ” المطلق ” يوجه رسالة إلى المسلمين

بالتزامن مع عيد الفطر.. ” المطلق ” يوجه رسالة إلى المسلمين
عادل الحربي(صدى):

وجه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، عبدالله بن محمد المطلق، رسالة إلى المسلمين وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر.

ودعا المطلق إلى ‏إظهار مشاعر وصور الفرح والسعادة والسرور، وصلة الأرحام، وتواصل الأقارب خلال أيام العيد؛ لأن ذلك من فضل الله.

وقال في رسالته: ” على المسلمين إظهار الفرح أيام العيد، والتوسيع على الأهل وصلة الأرحام، وتصافي النفوس، فهو فضل من الله عليهم ” قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا… ” .


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25978 ] نشر منذ 16 دقيقة

جزيت خيرا يا شيح عبد الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *