” واتساب ” يخطط لإتاحة ميزة جديدة لعملاء محددين

واشنطن(صدى):

تعتزم ” واتساب ” ، إطلاق ميزة جديدة تسمى ” الأزرار التفاعلية ” ؛ حيث تم الكشف عنها في العرض المقدم من قبل ” فيسبوك ” ، من اتفاقية الوسائط الاجتماعية المنشورة على الإنترنت.

وتتيح الميزة إمكانية الاستفادة من ميزات إضافية، مثل إجراء عمليات الشراء مباشرة عبر التطبيق، فيما وصلت الميزة إلى ” النسخة التجريبية ” من تطبيق ” واتسآب ” (الإصدار 2.19.60.26 على iOS).

والفكرة عبارة عن إمكانية النقر فوق أزرار مخصصة تؤدي إلى مهام محددة داخل ” واتسآب ” ، فيما تهدف الميزة إلى تفاعل الشركات مع العملاء من خلال تطبيق المراسلة الأشهر عالميا، لذا من المحتمل أن يتعلق الأمر بإجراء عمليات شراء أو ترتيب عمليات التسليم.

يشار إلى أن الميزة الجديدة هي محاولة من فيس بوك لكسب المزيد من الأموال من ” واتسآب ” ، بعد دفع زهاء 15 مليار جنيه إسترليني للاستحواذ على تطبيق الدردشة.