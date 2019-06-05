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تركي آل الشيخ: سأخوض تجربة جديدة أسميها ” الأسيوطي الجزء الثاني “

تركي آل الشيخ: سأخوض تجربة جديدة أسميها ” الأسيوطي الجزء الثاني “
ماجد محمد(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز المصري، أنه سيخوض تجربة جديدة باسم ” الأسيوطي الجزء الثاني ” ، في إشارة إلى اسم نادي بيراميدز قبل شرائه من قبل المستشار.

وقال ” آل الشيخ ” : ” سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر ” .

يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، علمًا بأن الأهلي صاحب المركز الأول متبقي له مبارتين، وكذلك يتبقى للزمالك صاحب المركز الثالث 3 مباريات، حتى يصبح متساوي مع بيراميدز في عدد المباريات التي خاضها.


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