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تحذير من استمرار السحب الرعدية على مكة المكرمة

تحذير من استمرار السحب الرعدية على مكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على مكة المكرمة يفيد باستمرار الرياح والسحب الرعدية.

وأفاد التنبيه، باستمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدني في الرؤية ونشاط في الرياح، وذلك حتى فجر اليوم الأربعاء.

كانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق، تنبيهين على المدينة المنورة يفيد يهطول أمطار رعدية تُصحب بتدني في الرؤية ونشاط في الرياح وذلك حتى الواحدة صباح الأربعاء.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات

أغلب القرى تعاني من انقطاع الكهرباء في ايام العيد الله يكون بعونهم

[ عدد التعليقات: 5903 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم صيبا نافعا

[ عدد التعليقات: 5903 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم صيبا نافعا

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