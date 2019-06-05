بالصور.. إيفانكا ترامب تضطر لوضع الدبابيس ومشابك الشعر أمام البريطانيين

لندن(صدى):

ظهرت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، في المملكة المتحدة بقبعة مميزة بيضاء اللون، خلال زيارتها كنسية وستمنستر آبي، التي شهدت تتويج ملوك بريطانيا منذ ألف عام.

وأطلت إيفانكا، بقبعة مميزة من تصميم المصمم الأيرلندي الشهير فيليب تريسي، وضعتها على الجزء العلوي من جبهتها، وبدت وكأنها على وشك الانزلاق من على رأسها، مع ربطة كبيرة على الجانب الأيمن منها.

كما ظهرت إيفانكا بتنورة وسترة بيضاء، من تصميم الإيطالية، أليساندرا ريتش، المصممة التي تُفضّلها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، خلال زيارتها قبر الجندي المجهول، لوضع إكليلٍ من الزهور.

واضطرت إيفانكا، لوضع دبابيس ومشابك الشعر، حتى تمنع القبعة البيضاء من الانزلاق عن رأسها، فيما جاء ارتداؤها للقبعة أثناء زيارتها الكنيسة، كنوعٍ من الالتزام بالآداب، حيث اعتادت النساء الأوروبيات ارتداء قبعات عند حضور التجمعات الرسمية أو زيارة الكنيسة، لكن هذه العادة غير شائعة في الولايات المتحدة.