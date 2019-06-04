نصائح هامة للعاملين بالعيد من أجل مواجهة الموجة الحارة

أميرة خالد(صدى):

نصحت الدكتورة أنيتا فال فاخندورف اختصاصية الطب المهني الألمانية العاملين في العيد باتباع هذه الأمور لمواجهة حرارة الصيف ومنها شرب السوائل بكمية كافية، خاصة الماء، وليس المشروبات المحلاة بالسكر.

ودعت إلى تناول الأطعمة الخفيفة، بدلا من الثقيلة، كالسلطة مثلا، بدلا من البطاطس المحمرة والستيك الدسم، مشددة: ” ينبغي ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة من أجل التهوية الجيدة بدلا من الملابس الضيقة ” .

وطالبت بضبط مكيف الهواء في المكتب بحيث لا يكون الفرق بين درجة الحرارة بالداخل والخارج كبيرا جدا، تجنبا للإصابة بنزلة برد.

وحول الأماكن المفتوحة، وشددت على ضرورة ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وغطاء للرأس والرقبة، مع مراعاة استعمال كريم واق من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.