الدويش يعايد المرضي بمستشفي الأرطاوية العام

وليد الرخيمي(صدى):

عايد رئيس مركز الأرطاوية الشيخ مسير بن سلطان الدويش المرضى المنومين بمستشفى الأرطاوية العام التي حالت ظروفهم الصحية من المعايدة مع ذويهم وكان في أستقبالة مساعد مدير مستشفي الأرطاوية المكلف عبدالله بن هويدي المطيري وقدم الدويش التهائي والتبريكات والورود والهدايا للمنومين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل .

فيما حث العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهد لتقديم أرقى الخدمات للمرضى والمراجعين على حد سواء.