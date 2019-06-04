حفل معايدة قبيلة الشملان لعيد الفطر المبارك بعرعر ورفعوا التهائي للقيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر

رافع فريح(صدى):

أقامت قبيلة الشملان بعرعر حفل المعايده “ لعيد الفطر المبارك ” لعام ١٤٤٠ بديوان الشملان بحي الرفاع يتقدمهم الشيخ فرحان معيض الرفدي تبادلوا السلام والتهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك والفرح يسود الكبير قبل الصغير بهذه المناسبة التي تقوي التواصل والتراحم فيما بينهم وبعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء . و الدحة كانت حاضره بعاشقها محمد بن قاسم الشملاني الذي أضاف لها لوناً آخر بلحنها العذب و تفاعل معه محبيها.

و قدم الشيخ فرحان الرفدي شكره للقائمين على المعايدة ولكافة أبناء القبيلة التي هدفها اللحمة الوطنية وجهودهم لاتنسى ورفع الرفدي التهاني للقياده الرشيدة وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وأمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود بعيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا باليمن والمسرات.