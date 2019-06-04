الصقر يدشن عيدكم شمالي بمحافظة طريف

سلطان الهوير(صدى):

دشن محافظ طريف الأستاذ /بدر بن نجر الصقر مهرجان عيدكم شمالي بطريف اليوم الثلاثاء الموافق 1/10/1440 هـ أول أيام عيد الفطر المبارك في قاعة الأهالي الواقعة على الطريق الدولي ، ‏بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية والاعيان والأهالي.

وبدأ الحفل من تقديم تركي فايز الرويلي ثم بآيات من الذكر الحكيم ألقاها الأستاذ/ حماد مظهور ثم كلمة الأهالي ألقاها الاستاذ /فياض بن صالح الرويلي قدم فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمناسبة عيد الفطر المبارك

ثم قصيدة شعرية للشاعر فرحان الصخني الحازمي

و القصيده كالتالي :

الحمد لله موطني في حماسه

بحكم الملك سلمان ومحمد الشاب

وأمر العدو منظور قيد الدراسه

أما ينخ او ينقفل دونه الباب

وأنا سعودي بي شموخ وشراسه

ماني بمستعمر ولا عيش في غاب

م أحتاج للــ فزعه ولا للحراسه

وقيادتي تحمي المواطن اذا ارتاب

القصيده الرسميه

منهجك .. يا طيب رجب .. ماخفينا

روحاني التفكير .. عصملي .. الحال

أضحك على نفسك ماتضحك علينا

لا اتمثل أسلوب الوفا وأنت محتال

أنت بصراحه شخص واضح لدينا

أفعال .. حرمه .. لكن الشكل . رجال

وفي .. ما ابتلاك … الله .. لا يبتلينا

منافق . وفاسد … ولوتي … ودجال

غصبن .. عليك .. اتهابنا .. واتخشينا

حنا أسياد الارض .. مبطي .. ولازال

ولنّا على … العايل … بلى .. لا بلينا

ما نقبل الا النصر … في كل الاحوال

وخساير … اجدادك .. فعايل .. يدينا

وتاريخكم يشهد .. على فعل الأبطال

تحشم … لحنا عن … اذى … الآمنينا

وحدودنا .. ماهي .. مواطي .. للنذال

ديرة هل .. العوجا .. ذرى .. المسلمينا

وشعب ٍ .. لها لامات .. ماعنده اشكال

بـ أرض .. الأسود انسود .. دنيا ودينا

ولنا الملك … سلمان … ومحمد ضلال

علم كلاب .. إيران … واخونج .. سينا

والحوثي ومن .. خان .. جاره ولا نال

واقرا … عليهم …. من كتاب ٍ … مبينا

مما .. تيسر … من .. تبارك … والانفال

لعلكم …. عقب …. الفشل …. مهتدينا

ترى الملوك . اليا بطشوا . بطشهم طال

وابرك … محلك … بالك .. اتلد … فينا

طويق . جال .. ولاعلى طويق مدخال

وأضحك على نفسك لاتضحك علينا

واتمثل اسلوب .. الوفا وانت .. محتال

لنك صراحه … شخص .. واضح لدينا

أفعال .. حرمه .. لكن .. الشكل .. رجال

ثم شاهد الحضور أوبريت للمنشد مشعل الرويلي بمشاركة فرقة أطفال إكليل الورد.

ثم قام سعادة محافظ طريف الأستاذ بدر بن نجر الصقر بتكريم المشاركين في الحفل وهم

⁃ الاستاذ فياض بن صالح الرويلي

⁃ الشاعر فرحان الصخني الحازمي

⁃ الاستاذ حماد مظهور

ثم أقيمت العرضة السعودية وتزينت سماء محافظة طريف بعرض الألعاب النارية .