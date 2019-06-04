قانوني: حقوق وتعويضات المنقطع عنهم التيار الكهربائي ” ثابتة “

علي القحطاني(صدى):

شدَّد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، على ثبات حقوق المشتركين المنقطع عنهم الكهرباء في الجنوب، والتعويضات التي يحق لهم الحصول عليها من الشركة المزودة للخدمة.

وكشف ” الخالدي ” ، أن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية يبلغ 75 ريالاُ ويحصل عليه خلال 24 ساعة إضافة لـ 75 لكل 12 ساعة إضافية.

وأشار إلى أنه يحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك أكثر من 4 مرات، كل منها تزيد على 4 ساعات، خلال سنة ميلادية واحدة.

وأفاد بأن ما ذكره ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المهندس سعد السلامة من ناحية اختصاص المحاكم ينطبق تحديدًا على تقدير تلفيات الأجهزة، ولا يتعداه إلى ثبوت التعويض بشكل عام الذي يتم صرفه من مزود الخدمة وفق ما ذُكر؛ ليتم التفريق بين الأمرَيْن.

وأعلن ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة أنه لن يتم صرف أي تعويضات للمتضررين من حادث انقطاع الكهرباء في جنوب المملكة خلال الأيام الماضية إلا بعد فصل الجهات القضائية .

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