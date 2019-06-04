بالصور.. مراهقة تقرر الموت الرحيم بعد تعرضها لـ 3 اعتداءات جنسية

أمستردام(صدى):

تعرَّضت مراهقة هولندية إلى اعتداءات جنسية في 3 مناسبات منفصلة بين عمر 11 عامًا وحتى 14 عامًا، ما دفعها إلى اللجوء للقتل الرحيم المسموح به في بلادها.

وكتبت الفتاة الهولندية على إنستجرام: ” إنها فكرت كثيرا، فيما إذا كان ينبغي عليها إخبارهم بالأمر، لتقرر إخبارهم به في النهاية ” .

وأشارت إلى أن الأمر قد يكون مفاجئا للبعض، ولكنها كانت تخطط له منذ فترة طويلة، حيث عاشت سنوات تقاتل الخوف الذي تشعر به، حتى أنها توقفت عن الأكل والشرب لفترة من الوقت.

وتابعت: “ لم أشعر أبدا أنني على قيد الحياة، أتنفس لكنني لم أعد أعيش ” ، مطالبة بعدم محاولة إقناعها بالتراجع لأن هذا ليس جيدا، كما أنه قرارها النهائي.

وأوضحت الأم، أنها لم تكن تعرف سبب تغير ابنتها في السنوات الأخيرة، إلا من خلال رسائل وداع كتبتها، حيث كتبت أنها تعرضت للاعتداء في حفل صديق لها، عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، وبعد ذلك بعام واحد في حفلة أخرى، كما اغتصبها رجلان وهي في عمر 14 عاما، ولكنها قررت الصمت خوفا من العار.