فريق أكسجين التطوعي .. يقود مبادرة إجتماعية

سعيد العجل(صدى):

نفذ فريق أكسجين التطوعي مبادرة تحت شعار ” بهجة أكسجين ” ،وبرعاية من محلات طريق المحبة صباح أول أيام عيد الفطر بمصلى العيد بحي الشفاء بالرياض.

وذكرت قائدة الفريق طرفة الحيلان أن المبادرة أتت من منطلق الايه الكريمة في قوله تعالى: ” ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ “.

وتابعت الحيلان ،بأن المبادرة استهدفت الاطفال والامهات وعمال النظافة وذلك لمشاركتهم فرحة العيد متمثله في توزيع هدايا وباقات الورد.

أخيراً شكرت قائدة الفريق محلات طريق المحبة لرعايتهم ، وجميع أعضاء الفريق الذين أنجحوا المبادرة والوصول للهدف الأسمى إجتماعياً ومشاركة فرحة العيد كل أهالي الحي .