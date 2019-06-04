فيديو كوميدي.. محمد هنيدي يحتفل بـ ” ليلة عيد الفطر 2019 “

القاهرة(صدى):

احتفل الفنان المصري محمد هنيدي، بـ ” ليلة عيد الفطر 2019 ” في مصر على طريقته الكوميدية الخاصة، كما عود جمهوره.

ونشر محمد هنيدي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو لأحد مشاهده وهو يؤدي دور فتاة، معلقًا عليها ” يا ليلة العيد “.

وتفاعل جمهور هنيدي مع مقطع الفيديو الكوميدي بشكل كبير، مقدمين له التهنئة بحلول عيد الفطر 2019، إذ قال أحدهم ” هنيدى : انا اسمى الحقيقى هنيدايه “.

كما هنأ الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي خميس، محمد هنيدي والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر، قائلًا ” عيد سعيد عليكم يا أحباب .. كل عام ومصر بخير .. وكل عام وأنتم مبدعين ..نجم الكوميديا محمد هنيدي “.

ويحل غدًا الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر وعدة دول عربية أخرى منها فلسطين، إذ تعذر رؤية هلال شهر شوال في مصر أمس الإثنين.

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