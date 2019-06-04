تركيا تعذب الحوامل في سجونها

طلال الضوي(صدى):

وجّه عدد من الحقوقيين، اتهامًا للسلطات التركية بتعريض سجينة حامل في الشهر الخامس إلى عمليات تعذيب وسوء معاملة.

وتفصيلًا، صرَّحت المحامية والناشطة البارزة في حقوق الإنسان إيرين كيسكين، بأنها عندما زارت أحد السجون رفقة محامين آخرين، إذ قاموا بالتحدث مع السجناء ومعرفة أوضاعهم المعيشية في محبسهم.

وقالت كيسكين: ” التقينا سيدة مسجونة تحاكم بتهمة الانتماء لحركة فتح الله غولن ” ، مضيفة أن السيدة تعرضت للتفتيش الذاتي أثناء الحمل، بالإضافة إلى التعذيب عبر ” الجلوس المعلق ” ، وهو أحد أساليب الضغط البدني والنفسي المتبع في السجون التركية ضد المعتقلين.

وتابعت كيسكين: ” لا نتسامح مطلقا مع التعذيب ” .