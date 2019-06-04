مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعايد مرضاه المنومين

الرياض(صدى):

قامت ادارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في أول أيام عيد الفطر المبارك بزيارة للمرضى المنوّمين وذلك لمعايدتهم والإطمئنان عليهم، وقدمت التهاني وباقات الورد وحلوى العيد وكذلك الألعاب لصغار المرضى، متمنياً لهم الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل.

وقد أبدى المرضى سعادتهم بهذه الزيارة وهم يرفعون أكفّهم بالدعاء ودوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله، لما وفرته الدولة لهم من عناية وخدمة طبية فائقة في هذا الصرح الطبي المتميز.