بعد هيفاء.. نيكول سابا تتعرض لألم شديد في الرقبة

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن تأجيل كافة ارتباطاتها الفنية، بعد تعرضها لألم شديد في الرقبة سبب لها صعوبة في الحركة.

وأكدت نيكول سابا، أن الطبيب المعالج طلب منها عدم بذل أي مجهود أو حركة برقبتها؛ تجنبًا لتدهور حالتها الصحية بشكل مضاعف، إذ تخضع للعلاج خلال أيام.

وتستعد نيكول سابا إلى إحياء عدة حفلات غنائية في القاهرة والساحل الشمالي، وذلك بعد تعافيها بشكل نهائي.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيفاء وهبي عن تعرضها لوعكة صحية شديدة منذ أسبوع، ما جعلها تختفي عن الظهور إعلاميًا أو فنيًا بأي شكل من الأشكال.

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