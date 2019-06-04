حسين المقهوي يقترب من النصر

ماجد محمد(صدى):

بات لاعب النادي الأهلي، حسين المقهوي، قريبًا من ارتداء قميص نادي النصر في الموسم المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه إدارة النصر في الحصول على خدمات المهاجم عبدالفتاح آدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

يشار إلى أن مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا قد طالب إدارة النصر بجلب مهاجم محلي بجانب المغربي عبد الرزاق حمد الله وعبد الله السالم الذي فعّلت إدارة النصر بند شراء عقده من الفيحاء بعد انتهاء فترة الإعارة.

على جانب آخر، بدأ الجهاز الإداري في النصر العمل على التجهيز للمعسكر الإعدادي للفريق خلال فترة الصيف حيث سيقام معسكر الفريق في البرتغال بناء على طلب المدرب البرتغالي فيتوريا.