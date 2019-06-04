حسين المقهوي يقترب من النصر
بات لاعب النادي الأهلي، حسين المقهوي، قريبًا من ارتداء قميص نادي النصر في الموسم المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه إدارة النصر في الحصول على خدمات المهاجم عبدالفتاح آدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.
يشار إلى أن مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا قد طالب إدارة النصر بجلب مهاجم محلي بجانب المغربي عبد الرزاق حمد الله وعبد الله السالم الذي فعّلت إدارة النصر بند شراء عقده من الفيحاء بعد انتهاء فترة الإعارة.
على جانب آخر، بدأ الجهاز الإداري في النصر العمل على التجهيز للمعسكر الإعدادي للفريق خلال فترة الصيف حيث سيقام معسكر الفريق في البرتغال بناء على طلب المدرب البرتغالي فيتوريا.
القرشي[ عدد التعليقات: 2593 ] نشر منذ 17 دقيقة
ما خليتوا لاعب من لاعبين الأهلي إلا وقلتوا عنه إنه بينتقل مرة للهلال ومرة للنصر ومرة لفريق بلجيكي
مرة جانيني ومرة السومة ومرة العويس والأن المقهوي عيب عليكم نشر الإشاعات وصدقوني ما راح
تأثر إشاعاتكم في إدارة الأهلي الحالية لأنوا وراها الأمير منصور بن مشعل وكلكم تعرفون مين هو منصور
بن مشعل كل خوفكم لا يرجع الأهلي كما كان ايام فرقة الرعب … ههههههههههههههههههههههه .