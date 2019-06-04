بالصور.. زوجة ملك ماليزيا الروسية تضع مولودها الأول

موسكو(صدى):

وضعت ملكة جمال روسيا أوكسانا فوفودينا، مولودها الاول من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.

ونشرت أوكسانا، صورة لقدمي الطفل، معلقة : 21 مايو 2019، اليوم الذي انقسمت فيه حياتي إلى قبل وبعد، كل ما قيل لي عن التغييرات التي تحدث للمرأة بعد ولادة طفل هي صحيحة.

وأضافت: هذا الحب خاص، هذه المشاعر جديدة تمامًا، أنا ممتنة لله ولزوجي على ابننا، الآن هناك ثلاثة منا.

ونشرت صورًا جديدة من زفافها في موسكو وفترة حملها، معلقة: كانت الفترة الأكثر صعوبة في حياتي، لقد أمضيت الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل في المستشفيات في الفراش والمحاليل في يدي الاثنتين، واجهت الكثير من الصعوبات أثناء الحمل، ، لقد ساعدني دعم أقرب الناس وحبي لابني.

يذكر أن أوكسانا فوفودينا (25 سنة) كانت قد تزوجت من السلطان محمد الخامس الذي تلقى تعليمه ببريطانيا في حفل مفاجئ في موسكو خلال نوفمبر الماضي، وتنازل بعدها عن العرش.